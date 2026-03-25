“Ya supérame”: revive polémica entre Melissa Martínez y Matías Mier con mensajes en redes

La controversia entre Melissa Martínez y su exesposo Matías Mier, exfutbolista del DIM, volvió a escalar tras las recientes declaraciones de la periodista, quien relató cómo descubrió la infidelidad que marcó el fin de su relación en 2022.
Luego de su intervención en el programa Se dice de mí, donde detalló el impacto emocional que le dejó la exposición del caso, el futbolista uruguayo y su actual pareja, Valentina Rendón, publicaron mensajes en redes sociales que han sido interpretados como respuestas directas.