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“Ya supérame”: revive polémica entre Melissa Martínez y Matías Mier con mensajes en redes

Las declaraciones de la periodista sobre su ruptura con el futbolista generaron respuestas públicas en internet.

  • Publicaciones en redes sociales reavivan polémica entre figuras del deporte y los medios tras ruptura mediática. FOTO Instagram
    Publicaciones en redes sociales reavivan polémica entre figuras del deporte y los medios tras ruptura mediática. FOTO Instagram
El Colombiano
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hace 2 horas
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La controversia entre Melissa Martínez y su exesposo Matías Mier, exfutbolista del DIM, volvió a escalar tras las recientes declaraciones de la periodista, quien relató cómo descubrió la infidelidad que marcó el fin de su relación en 2022.

Luego de su intervención en el programa Se dice de mí, donde detalló el impacto emocional que le dejó la exposición del caso, el futbolista uruguayo y su actual pareja, Valentina Rendón, publicaron mensajes en redes sociales que han sido interpretados como respuestas directas.

Mier, quien actualmente juega en el Zacatecoluca FC de El Salvador, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia con un mensaje breve sobre fondo negro: “Jajaja”. La publicación estuvo acompañada por la canción Ya supérame, cuya letra incluye frases como: “Ya supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también”.

El contenido continuó con parte del estribillo del tema: “Ya supérame, y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí”.

Las publicaciones aparecen pocos días después de que la periodista contara que se enteró de la infidelidad a través de una llamada en la madrugada y que luego confirmó la situación al ver una fotografía en una revista de entretenimiento.

En paralelo, Valentina Rendón, actual esposa de Mier, también reaccionó públicamente. A través de sus redes compartió un video de carácter familiar en el que se observa al futbolista compartiendo tiempo con su hijo.

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El clip estuvo acompañado por una frase en tono irónico: “‘El peor hombre del mundo’, un día cualquiera”. El mensaje ha sido interpretado como una defensa frente a las críticas.

La relación entre Martínez y Mier terminó oficialmente en septiembre de 2022, en medio de versiones de infidelidad que se confirmaron en ese momento. Desde entonces, ambos han continuado con sus carreras en escenarios distintos: ella en medios de comunicación y él en el fútbol internacional.

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