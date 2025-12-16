¿Las usa? Milenial, turismofobia, streaming y autopregunta, entre las nuevas palabras incluidas en el diccionario de la RAE

Milenial, turismofobia, fotonoticia, streaming, loguearse, infecciosidad, bioterrorismo, farlopa, bocachancla, eurofobia o crudivorismo, son algunas de las nuevas palabras incluidas en la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE).
Según el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, esta actualización cuenta con “menos pretensiones” que ediciones anteriores y es un avance de la publicación del nuevo diccionario (la edición 24) “mucho más renovada y amplia”. “La mayor parte son alteraciones, modificaciones, rectificaciones o mejoras”, afirmó antes de añadir que la edición 24 se presentará, previsiblemente, en noviembre del 2026.
La responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, presentó esta actualización, que recoge las 330 novedades incorporadas entre nuevos términos y expresiones, nuevas acepciones de entradas recogidas con anterioridad, enmiendas a artículos ya existentes y supresiones.