Morat alcanza el número uno en Billboard con su versión de ‘Tu Cárcel’, clásico de Los Bukis

Morat continúa sumando hitos en su carrera internacional. Esta vez, la agrupación alcanzó de manera simultánea el primer lugar en los listados Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard gracias a ‘Tu Cárcel’, una nueva versión del tema que popularizó la agrupación mexicana Los Bukis hace cuatro décadas.
Con este, sería el segundo número uno de la agrupación bogotana en el chart Latin Airplay, uno de los principales indicadores del desempeño de las canciones en la radio latina estadounidense.
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