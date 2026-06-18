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Morat alcanza el número uno en Billboard con su versión de ‘Tu Cárcel’, clásico de Los Bukis

La banda bogotana volvió a destacar en el mercado musical de Estados Unidos al liderar simultáneamente los listados Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard.

  • Morat lidera Billboard con una nueva versión del clásico ‘Tu Cárcel’. Foto: Colprensa
    Morat lidera Billboard con una nueva versión del clásico ‘Tu Cárcel’. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 2 horas
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Morat continúa sumando hitos en su carrera internacional. Esta vez, la agrupación alcanzó de manera simultánea el primer lugar en los listados Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard gracias a ‘Tu Cárcel’, una nueva versión del tema que popularizó la agrupación mexicana Los Bukis hace cuatro décadas.

Con este, sería el segundo número uno de la agrupación bogotana en el chart Latin Airplay, uno de los principales indicadores del desempeño de las canciones en la radio latina estadounidense.

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El ascenso de ‘Tu Cárcel’ se suma a los logros obtenidos por el grupo durante 2025, pues ese año, la canción ’Me Toca a Mí’, grabada junto a Camilo, alcanzó el primer lugar de Latin Pop Airplay después de protagonizar uno de los mayores ascensos registrados en el listado, al pasar del puesto 14 al primero en una sola semana.

Conozca: Morat logra su primer número 1 en Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard con Me Toca a Mí, junto a Camilo

La nueva versión de ‘Tu Cárcel’ rinde homenaje a uno de los temas más reconocidos del repertorio de Los Bukis. En esta, Morat conserva la esencia de la composición original, pero incorpora elementos característicos de su propuesta musical, como guitarras más marcadas, baterías de mayor intensidad y las armonías vocales que distinguen al grupo.

De acuerdo con la agrupación, la reinterpretación busca mantener el componente emocional de la canción mientras la acerca a nuevas generaciones de oyentes a través de una sonoridad contemporánea.

Además de su desempeño en la radio, ’Tu Cárcel’ forma parte de la banda sonora de la serie original de Disney+ y Hulu ‘Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios’, y se encuentra disponible en plataformas digitales.

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