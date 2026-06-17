De la melena del ‘Pibe’ a la redención de James: El 10 de Colombia buscará reconquistar Norteamérica en el Mundial 2026

Carlos “El Pibe” Valderrama conquistó a Estados Unidos con su frondosa melena cuando estuvo con la tricolor. Tres décadas después, James Rodríguez, otro enganche colombiano, busca seguir su legado en el Mundial 2026 de Norteamérica.
Valderrama, quien lideró al seleccionado cafetero durante varios años en la época de los 90, sedujo a un país amante del béisbol y el football americano en la cita mundialista de 1994 con su cabellera rubia, convertida en símbolo popular.
Adultos y niños acudían a los estadios con pelucas amarillas en homenaje al histórico capitán colombiano, cuyo equipo se marchó de la competencia con un estruendoso fracaso en la fase de grupos tras ser considerado uno de los favoritos al título.
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