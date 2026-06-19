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Ayudan a limpiar los estadios, pero no sus casas: la realidad de los hombres japoneses

Los japoneses han ganado fama por su costumbre de recoger las basuras y dejar limpios los estadios.

  • Según los datos de 2021 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los hombres japonenes participan mucho menos en tareas domésticas. Foto Getty.
    Según los datos de 2021 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los hombres japonenes participan mucho menos en tareas domésticas. Foto Getty.
  • Ayudan a limpiar los estadios, pero no sus casas: la realidad de los hombres japoneses
Agencia AFP
hace 3 horas
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Las imágenes de los aficionados de los Samuráis azules limpiando los estadios del Mundial antes de abandonarlos les han valido elogios, pero en Japón una publicación viral se queja de que los hombres pocas veces hacen lo mismo en sus hogares.

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La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) celebró esta semana en la red social X los “modales impecables” de los aficionados japoneses, que recuperaban de forma escrupulosa sus desechos en las gradas tras los partidos.

Imágenes con los aficionados vestidos de azul asegurándose de no dejar basura se han multiplicado en redes sociales, pero un mensaje viral en X matizó esas acciones.

“Los hombres japoneses figuran entre los que menos tiempo consagran a tareas domésticas en todo el mundo”, asegura la publicación con 1,9 millones de visualizaciones.

“Hacedlo también en casa”, añade la publicación, acompañada de una ilustración satírica en la que un aficionado limpia con orgullo el estadio, pero que, en su casa, se tira en el sofá, indiferente hacia una pila de ropa y hacia una mujer que limpia los platos.

Ayudan a limpiar los estadios, pero no sus casas: la realidad de los hombres japoneses

Según los datos de 2021 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los hombres japoneses participan mucho menos en tareas domésticas. Así, las mujeres dedican 5,5 más de tiempo que ellos por un “trabajo no remunerado” como hacer las compras, limpiar el hogar o el cuidado de los hijos.

Esa diferencia es mucho más alta que en países como Reino Unido, Francia o Estados Unidos, donde las mujeres pasan respectivamente 1,8, 1,7 y 1,6 más tiempo que los hombres realizando tareas del hogar.

Los partidarios de la iniciativa de limpiar el estadio la presentan como una prueba del altruismo cultural japonés, pero también hay quien ve este acto como una actuación.

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En redes sociales, las opiniones están divididas. “Las mujeres que sufren con maridos que nunca limpian deberían vestirlos también en casa con las camisetas de la selección”, opina una internauta. “Es una generalización excesiva: no todos los hombres japoneses son así”, opina otro usuario.

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