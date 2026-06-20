Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La fiebre por la “laminita” que falta: Panini y los álbumes mundialistas

Todo empezó en un pequeño puesto de periódicos en el norte de Italia. Hoy, Panini es sinónimo de coleccionismo y una forma de entender el fútbol de generación en generación en más de 150 territorios.

  • El coleccionismo en Colombia ha tenido su pico más documentado en el arranque del Mundial 2026, pero es una tradición desde hace décadas. Foto El Colombiano.
    El coleccionismo en Colombia ha tenido su pico más documentado en el arranque del Mundial 2026, pero es una tradición desde hace décadas. Foto El Colombiano.
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

En algún momento de enero de 1950, en el Estadio Comunale de Florencia, el defensa de la Juventus Carlo Parola recibió un balón en el área y, en lugar de despejarlo con la cabeza como habría hecho cualquier otro, lanzó su cuerpo hacia atrás y ejecutó en el aire una media chilena perfecta.

Lea también: De Maradona a Camus: 10 libros para entender la fiebre por el fútbol

Un fotógrafo llamado Corrado Banchi, sentado detrás del arco en una posición inusualmente baja, apretó el obturador y, sin saberlo, capturó una imagen que se convertiría en el ícono del coleccionismo futbolero más reconocido del mundo: la silueta del jugador en pleno vuelo, la misma que once años después quedaría estampada en los sobres del álbum Panini como la figurita Calciatori...

¿No estas registrado?
REGÍSTRATE
Has encontrado contenido
exclusivo para registrados
¿Ya tienes una cuenta?
Inicia sesión con tu correo y contraseña
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos