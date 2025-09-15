Qué son las parejas LAT, el nuevo tipo de relación que cada vez es más común a nivel mundial

Aunque siempre han existido distintas formas de relacionarse en pareja, hoy en día muchas de esas dinámicas tienen nombre y apellido propio. Una de las que ha ganado popularidad en los últimos años es la LAT, que propone una manera distinta de vivir el amor.

Tradicionalmente, el matrimonio o la vida en pareja se asocian con compartir un mismo techo. Sin embargo, este modelo demuestra que es posible mantener un vínculo sin convivir en la misma casa y que, para algunas personas, vivir en el mismo lugar no es el fin último de una relación.

Se trata de las parejas LAT, siglas en inglés de Living Apart Together (vivir separados pero juntos, en español). Quienes optan por esta modalidad sostienen un lazo romántico, pero deciden residir en lugares diferentes, incluso estando casados. Puede ser en barrios distintos de la misma ciudad, o hasta en países diferentes.

Si bien no hay cifras oficiales, algunas investigaciones señalan que en Europa entre el 10% y el 15% de los adultos podrían estar en una relación LAT. En Estados Unidos, se estima que alrededor de 3,8 millones de personas viven apartadas de sus cónyuges, lo que equivale aproximadamente al 3% de los matrimonios en ese país.