Este es el lío penal que enfrentaría una persona que filtre un video íntimo sin autorización

Las redes sociales se han convertido en un medio de difusión, que muchas veces termina con el buen nombre y la vulneración de la intimidad de una persona. Algunos dicen que la ‘social media’ es hoy en día la “nueva inquisición”, puesto que castiga y expone al usuario con dirección al rechazo público.
Cuando a una mujer o a un hombre le vulneran la intimidad, psicológicamente sufre traumas que alteran su tranquilidad; es decir, que a partir de ese momento empieza a vivir con miedo, culpa, vergüenza, depresión, aislamiento social, problemas de autoestima, trastornos del sueño y alimentarios, e incluso estrés postraumático (TEPT). Esto puede durar días, meses o años dependiendo de varios factores como la edad y su red de apoyo emocional.