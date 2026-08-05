Perez Hilton, polémico bloguero, fue hospitalizado tras autolesionarse en una transmisión en TikTok

Perez Hilton permanece hospitalizado en Florida después de que las autoridades respondieran a una emergencia originada por una transmisión en vivo en TikTok en la que, según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y los internautas, se observaban “actos de autolesión en las redes sociales”. El bloguero estadounidense -reconocido por sus publicaciones sensacionalistas sobre celebridades durante el auge de los blogs de entretenimiento- cuyo nombre real es Mario Lavandeira, fue trasladado a un centro médico tras un operativo realizado el martes 4 de agosto. Según informó la revista People, las primeras llamadas al servicio de emergencias se registraron alrededor de las 6:51 p. m. y el operativo se prolongó durante cerca de cuatro horas. El medio, que obtuvo registros del despacho de emergencias, señaló que la ambulancia abandonó la vivienda poco antes de las 11:30 p. m., cuando Hilton fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Entérese: ¿Por qué Ariana Grande se retira de la vida pública y abandona su musical en Londres?

Cuando los oficiales llegaron a la vivienda, hablaron con los familiares que se encontraban en el lugar y confirmaron que Hilton estaba solo en el interior de la residencia. Según explicó la Oficina del Sheriff, los oficiales optaron por mantener vigilancia de la situación antes de intervenir “En muchos incidentes que involucran a una persona que está sufriendo una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”, indicó la Oficina del Sheriff en un comunicado citado por varios medios de comunicación estadounidenses, entre ellos Los Angeles Times y Rolling Stone. Lea también: Asesinaron a adulta mayor e intentaron hacer pasar su muerte como suicidio en Manrique, Medellín

Las autoridades agregaron que esa estrategia busca reducir el riesgo para la persona involucrada, los agentes y quienes se encuentran alrededor, al tiempo que evita una escalada durante una crisis de salud mental. Posteriormente informaron que Hilton fue trasladado a un hospital y que profesionales especializados brindaron apoyo psicológico a su familia.

Perez Hilton fue hospitalizado bajo la Ley Baker de Florida

Un portavoz confirmó a The New York Times que el bloguero fue ingresado bajo la Ley Baker, una norma de Florida que permite el internamiento involuntario de una persona hasta por 72 horas cuando representa un riesgo para sí misma o para otros. Fue trasladado por Miami-Dade Fire Rescue a “un hospital local”, donde permanece bajo atención médica. Horas después del traslado, la cuenta de TikTok de Hilton dejó de estar disponible. Hasta el momento, la plataforma no ha emitido una declaración pública sobre el caso. Los representantes de Perez Hilton, afirmaron en un comunicado enviado a Variety que conocían el contenido difundido en redes sociales: “Estamos al tanto del contenido preocupante que circula en línea relacionado con nuestro cliente, Perez Hilton”.

Le puede interesar: “Nos pidió perdón de rodillas”: el testimonio de ‘las escorts’ que estuvieron con Liam Payne antes de morir Sin embargo, agregaron que hasta ese momento no habían logrado comunicarse con él: “Hasta el momento, no hemos podido contactar directamente con él, a pesar de nuestros continuos esfuerzos por localizarlo. Nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar de Perez, así como el de su familia”. También solicitaron evitar versiones no confirmadas: “Hasta que no tengamos información confirmada, no haremos más conjeturas ni comentarios. Agradecemos la preocupación de todos y pedimos que se respete su privacidad durante este tiempo”.

Más tarde, su familia y su equipo difundieron una nueva actualización, citada por Entertainment Weekly, en la que confirmaron que el creador de contenido continúa recibiendo atención médica. En el mensaje agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde distintos países y reiteraron el llamado a respetar la privacidad de Hilton y de sus familiares mientras avanza su recuperación.

Perez Hilton: los problemas de salud que antecedieron su hospitalización

Hace poco Hilton atravesó otras complicaciones médicas. En marzo reveló que permaneció hospitalizado durante tres semanas debido a una úlcera que derivó en sepsis, una condición que describió como una de las experiencias más difíciles de su vida. Posteriormente anunció su regreso a TikTok, plataforma a la que había vuelto tras varios años de ausencia.

Recientemente Hilton se había mudado nuevamente a Miami junto con su madre y sus tres hijos, después de vivir durante varios años en Las Vegas. Semanas antes de su hospitalización, Perez Hilton había hablado públicamente sobre su salud mental. En un video publicado en junio, reveló que atravesaba un episodio de ansiedad y que se sentía abrumado por la mudanza a Miami junto a sus hijos, asegurando que estaba “en una espiral” y que buscaba recuperar la estabilidad con apoyo en la fe y el ejercicio.

¿Quién es Perez Hilton? Pionero de los blogs de farándula

Perez Hilton alcanzó notoriedad a comienzos de la década de 2000 con PerezHilton.com, uno de los sitios de entretenimiento más visitados de esa época y conocido por publicar noticias sobre celebridades. Su estilo sensacionalista, basado en rumores, fotografías intervenidas y comentarios mordaces, lo convirtió en una de las figuras más influyentes —y polémicas— de la farándula digital. Durante esos años fue duramente cuestionado por la forma en que cubrió las crisis personales de artistas como Britney Spears, Lindsay Lohan y Amy Winehouse, además de ser acusado de divulgar rumores sobre la orientación sexual de algunas celebridades sin su consentimiento. También protagonizó enfrentamientos públicos con figuras como Lady Gaga y Will.i.am. Con el paso de los años reconoció públicamente que lamentaba parte del contenido que publicó durante el auge de su carrera. En sus memorias de 2020 escribió: “Me arrepiento muchísimo, sobre todo porque ahora me doy cuenta de que nunca tuve por qué ser tan mezquino o cruel”. Sin embargo, en ese mismo año fue suspendido de TikTok por infringir las normas de la plataforma y declaró a The New York Times que había estado “muy deprimido” y que la aplicación “me daba algo que de verdad esperaba con ansias todos los días”. En los últimos años mantuvo su actividad a través de su blog, un pódcast y sus redes sociales, donde continuó cubriendo noticias del mundo del entretenimiento mientras buscaba distanciarse del estilo que marcó sus primeros años como uno de los blogueros de celebridades más conocidos de Estados Unidos. Siga leyendo: Rihanna reapareció en el Carnaval de Barbados: así fue su impactante desfile en el Crop Over 2026

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