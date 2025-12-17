No deje de ir a verlos: cinco pesebres para visitar esta Navidad en Medellín

El pesebre, más que uno de los protagonistas de la decoración navideña, es una tradición decembrina que ha atravesado generaciones. Recrear el momento histórico en el que, según la Biblia, Jesús nació en medio de paja y animales en Belén se ha convertido en tarea de todos los años para aficionados y profesionales pesebristas en esta época.
La costumbre se cree que proviene de San Francisco de Asís, quien vivió a finales del siglo XIIy principios del XIII, y quien representaba esta escena con personas en Greccio, Italia. Ahora, con materiales como madera y plástico, y otros poco convencionales como flores y lana, estas creaciones se preservan hasta el punto de haber incluido elementos de la cultura de cada país en ellas.
Estos son cinco pesebres de diferentes tamaños, tipos y materiales que puede visitar en Medellín en esta Navidad: