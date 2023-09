Si tienes un compañero peludo es posible que hayas notado que a veces mientras duerme comienza a temblar. Este comportamiento podría asustarnos, ya que sus movimientos pueden ser rápidos y bruscos, acompañados de jadeos u otros sonidos. Los movimientos pueden ser en los ojos, sus patas o incluso su nariz.

La razón podría ser similar a la de los humanos. Al igual que nosotros, los perros pasan por diferentes etapas del sueño. Una de ellas es la Fase de Movimiento Rápido de los Ojos (REM, por sus siglas en inglés).

Durante la fase REM, los músculos del perro se relajan tanto que pueden experimentar movimientos involuntarios, incluyendo temblores.

En el estudio Polysomnographic Evaluation of Sleep Architecture in Dogs with Congestive Heart Failure Secondary to Degenerative Valvular Disease, publicado en la revista Journal of Veterinary Internal Medicine en 2016, se demostró que los perros también experimentan REM, lo que puede explicar por qué tiemblan durante el sueño.