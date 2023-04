Ángel es un perro que fue rescatado hace más de dos años por la asociación Mi mejor amigo, tras recibir una llamada en la que pedían ayuda para un perrito al que despellejaron vivo y consciente, en un acto de total violencia y tortura por una persona de la cual hoy se conoce su identidad y su domicilio pero sobre la que no ha caído el peso de la ley.

Ángel está vivo y se recupera de sus heridas en un caso ha servido de ejemplo para que la senadora Andrea Padilla entable conversaciones sobre gatos o perros que sufre la apatía humana con total intencionalidad y con ello sea recurrente que hable de la inoperancia de la actual Ley 1774 del 2016 frente a los casos de maltrato animal por los que fue concebida y que se registran a diario en Colombia.

Conversaciones duras que, sin embargo, la llevaron a proponer el Proyecto de Ley Ángel, que busca precisamente actualizar esa Ley 1774 que en su momento fue muy importante, pero que hoy, siete años después, se ha quedado corta en términos de sanciones, de conductas y de operatividad, pues terminó por generar un problema de colisión de normas.

“El embotellamiento jurídico que se está dando hoy, se está dando porque en muchos casos, por ejemplo, los inspectores de policía tienen varias normas para aplicar, normas con muchos matices a su vez, por lo que al momento de hacerlo se generan fallas en los procesos, y los más perjudicados terminan siendo los animales, por eso este proyecto lo que busca es actualizar las conductas sancionables, crear nuevas y mejorar los procedimientos para hacerlos más efectivos y eficaces”, explica Padilla.

En este primer debate (le esperan tres discusiones más), que avanzó en la Comisión I con el senado, según comentó la funcionaria, las cosas se dieron de manera positiva: 15 votos estuvieron a favor, uno en contra y seis no asistieron, dejando un parte de tranquilidad al no vulnerar ningún principio constitucional no solo para las personas que se encontraban dentro del recinto sino también para quienes estaban (están) afuera y trabajan incansablemente por la integridad y el bienestar de los animales.

“Desafortunadamente la ley actual tiene muchos vacíos en los artículos que hablan de las condenas para los maltratadores: actualmente el maltrato animal es excarcelable y no hay sanciones realmente fuertes para los maltratadores, y es muy importante que esos vacíos se subsanen para que casos como el de Ángel, un perro despellejado vivo y Niña una perrita apuñalada, por solo nombrar algunos de los tantos casos que ocurren en Colombia, tengan conductas ejemplares, pues en ambos casos se conocen los domicilios de los culpables y estos aún siguen libres”, comenta en ese sentido Paola Pineda, activista de Donatón por los animales.