Sydney Sweeney, de Euphoria, podría enfrentar cargos legales tras escalar el cartel de Hollywood

La actriz Sydney Sweeney podría estar en problemas legales tras escalar el icónico cartel de Hollywood en Los Ángeles para decorarlo con sujetadores, según informó el medio estadounidense TMZ.

  La actriz Sydney Sweeney ha protagonizado varios escándalos, entre ellos protagonizar una campaña publicitaria que promovía el supremacismo blanco, según sus críticos. Foto: getty.
El Colombiano
hace 2 horas
El portal TMZ obtuvo un video que muestra a la estrella de Euphoria trepando la letra “H” del cartel gigante de Hollywood durante la noche, mientras un equipo de producción filmaba la escena. Una vez en la cima, Sweeney y su equipo colgaron una cuerda con sostenes, presuntamente como parte de un material promocional para el lanzamiento de su nueva línea de lencería, en la que el magnate Jeff Bezos es inversionista.

Siga leyendo: Video | La increíble cifra que Netflix le pagó a Alex Honnold por escalar sin seguridad el rascacielos Taipei 101 en Taiwán

Sin embargo, el gesto publicitario podría tener consecuencias legales. TMZ reveló que, aunque la productora obtuvo un permiso de FilmLA para filmar en la zona, este no autorizaba tocar o escalar el monumento. Además, la Cámara de Comercio de Hollywood —propietaria del cartel— aclaró en un correo electrónico obtenido por la prensa que la producción fue notificada de que no podía grabar el letrero ni usar el material sin su aprobación previa.

Lea aquí: Fiscalía en España archivó la denuncia de delitos sexuales contra Julio Iglesias por falta de competencia

El presidente de la Cámara declaró a TMZ: “No se concedió ningún permiso para hacer esto”. La acción podría configurar los delitos de allanamiento ilegal o de vandalismo. Aunque la mayoría de los sujetadores fueron retirados tras la filmación, se dejaron entre cuatro y cinco en el lugar. Por ahora, se desconoce si los encargados del cartel presentarán una denuncia formal contra la actriz.

