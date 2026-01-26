Sydney Sweeney, de Euphoria, podría enfrentar cargos legales tras escalar el cartel de Hollywood

El portal TMZ obtuvo un video que muestra a la estrella de Euphoria trepando la letra “H” del cartel gigante de Hollywood durante la noche, mientras un equipo de producción filmaba la escena. Una vez en la cima, Sweeney y su equipo colgaron una cuerda con sostenes, presuntamente como parte de un material promocional para el lanzamiento de su nueva línea de lencería, en la que el magnate Jeff Bezos es inversionista.

Sin embargo, el gesto publicitario podría tener consecuencias legales. TMZ reveló que, aunque la productora obtuvo un permiso de FilmLA para filmar en la zona, este no autorizaba tocar o escalar el monumento. Además, la Cámara de Comercio de Hollywood —propietaria del cartel— aclaró en un correo electrónico obtenido por la prensa que la producción fue notificada de que no podía grabar el letrero ni usar el material sin su aprobación previa.

El presidente de la Cámara declaró a TMZ: “No se concedió ningún permiso para hacer esto”. La acción podría configurar los delitos de allanamiento ilegal o de vandalismo. Aunque la mayoría de los sujetadores fueron retirados tras la filmación, se dejaron entre cuatro y cinco en el lugar. Por ahora, se desconoce si los encargados del cartel presentarán una denuncia formal contra la actriz.