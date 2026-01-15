¿Siente que lo pican más? La sed de sangre humana de los mosquitos crece debido a la pérdida de biodiversidad

Por Agencia Sinc
Las picaduras de mosquitos pueden ser bastante molestas y en algunos casos peligrosos. Su frecuencia podría revelar cambios dietéticos y en el estado de los ecosistemas.
Una investigación, publicada en Fronteras en ecología y evolución, demuestra que algunos invertebrados hematófagos han virado sus patrones de alimentación hacia la sangre humana como consecuencia de la expulsión de los animales de sus hábitats.
Para saberlo, el equipo utilizó trampas luminosas con el fin de capturar mosquitos en la reserva Sitio Recanto y en la Reserva Ecológica Guapiaçu de Río de Janeiro (Brasil).
En el laboratorio, separaron las hembras de los machos y extrajeron ADN de la sangre para analizar un gen específico y determinar de qué animal se habían estado alimentando estos artrópodos.