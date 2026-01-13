¿Quiere visitar los cerros de Medellín? Tenga en cuenta estas recomendaciones para hacerlo

Al inicio del año, la visita a los cerros tutelares de Medellín —Nutibara, Las Tres Cruces, El Volador, Picacho, Pan de Azúcar, Loma Hermosa y La Asomadera— se convierte en uno de los planes de los habitantes de la ciudad. El Distrito reiteró su llamado a disfrutar estos espacios de manera segura, consciente y respetuosa.

Siga leyendo: La científica colombiana que estudia la vida en los extremos del planeta

La Alcaldía de Medellín informó que durante 2025 avanzó en la restauración de 2,2 hectáreas en los cerros tutelares. Las intervenciones incluyeron procesos de recuperación ecológica, acciones de conservación y jornadas de sensibilización con comunidades aledañas. Según el Distrito, estas medidas buscan proteger la biodiversidad, reducir las presiones sobre la fauna y la flora, y conservar el valor paisajístico y ambiental de estos ecosistemas estratégicos para la ciudad.

Las autoridades recomendaron a los visitantes mantener los cerros limpios y llevar de regreso los residuos generados durante las visitas. También recordaron que está prohibido realizar fogatas y acampadas, así como el uso de pirotecnia, debido al riesgo de incendios y al impacto sobre los ecosistemas. Además, se pidió no intervenir en la alimentación de la fauna silvestre y permitir que las especies mantengan su comportamiento natural.

Lea aquí: Un margay cayó desde un tercer piso en Bello y volvió al bosque tras un año y medio de rehabilitación

El Distrito insistió en la importancia de mantener un ambiente tranquilo, evitando el uso de parlantes y ruidos fuertes, con el fin de proteger tanto a los visitantes como a las especies que habitan estos territorios. Estas acciones contribuyen a la conservación del suelo, la vegetación y la fauna.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, señaló que la protección de los cerros tutelares depende de la acción institucional y del compromiso ciudadano. “En esta temporada invitamos a disfrutar de estos espacios con responsabilidad y respeto, para que sigan siendo lugares vivos, seguros y llenos de biodiversidad para todos”, dijo la funcionaria.

También se recomendó a los visitantes que las mascotas deben llevar traílla y, en el caso de razas potencialmente peligrosas, bozal, para prevenir incidentes y proteger la fauna local, como las zarigüeyas.

Le puede interesar: Música hecha por hongos y plantas: así funciona el proyecto Bionic and the Wires

Además, la alcaldía de la capital antioqueña informó que la ciudad cuenta con 26 corredores verdes asociados a ejes viales, que suman 92.131 metros cuadrados de jardines. De ese total, 18 corredores, con 74.221 metros cuadrados, fueron desarrollados durante el Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos. En el marco del Plan Medellín Te Quiere, en 2024 se implementaron cuatro corredores, equivalentes a 11.362 metros cuadrados, y en 2025 se consolidaron cuatro más, con 6.548 metros cuadrados adicionales.

“Los 26 corredores verdes reciben mantenimiento mensual mediante un proceso integral que incluye fertilización dirigida, control de plagas y enfermedades, así como poda de formación en árboles jóvenes y plantas de jardín, entre otras”, dijo Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura física.