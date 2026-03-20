¿Qué es el looksmaxxing? Conozca la nueva tendencia de belleza impulsada por los hombres

¿La perfección existe en la figura humana? Ese es un enigma que lleva siglos inundando de teorías cambiantes a la sociedad y que en realidad le ha hecho más daño que bien. En siglos atrás (como en XVI y XIX) la mujeres robustas, por ejemplo, eran el adalid de la perfección y la belleza femenina: “Las formas voluptuosas, caderas amplias y senos abundantes eran símbolo de salud, riqueza y estatus social, reflejado en el arte barroco, por ejemplo”, cuenta la web de la National Geographic.
Ni que hablar de la delgadez –que se volvió extrema en la década de los 90– que ha tenido varios periodos como símbolo de belleza.
Ahora llega el looksmaxxing, que según la web médica del Instituto Maxilofacial, en España, viene del inglés, de mezclar las palabras look, que significa apariencia, y maxxing, maximizar “y se refiere a todas aquellas prácticas que buscan mejorar la apariencia física al máximo. Esto incluye desde cambios en el estilo de vida (mejorar la postura, la dieta o el cuidado de la piel) hasta procedimientos médicos y estéticos como la ortodoncia, la armonización facial o la cirugía”