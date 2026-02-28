Diego Guauque denunció robo a plena luz del día en restaurante de Bogotá: “Nos encañonó”

Nuevamente hay preocupación por la inseguridad en Bogotá, que ha afectado incluso a reconocidos periodistas como a Diego Guauque, quien confesó a través de sus redes sociales haber sido víctima de un asalto la tarde de este viernes mientras se encontraba en un restaurante de la capital colombiana.

El investigador del programa Séptimo Día del Canal Caracol explicó en un video que, en el momento del hurto, estaba departiendo con algunas personas en un restaurante de comida española en el parque de Usaquén.

Fue entonces cuando fueron abordados por un hombre aparentemente armado que buscaba quitarles sus pertenencias. “Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día”, comenzó contando.

“Entró un tipo tan armado, con una pistola grande, plateada y brillante, a plena luz del día. Éramos los únicos comensales. Este señor caminó directo hacia nuestra mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó”, agregó.

Guauque cobró notoriedad en la televisión tras sobrevivir al leiomiosarcoma, un agresivo tipo de cáncer que lo mantuvo en tratamiento durante un tiempo, hasta su recuperación y posterior regreso al periodismo.

“El hombre le dijo a uno de los abogados: ‘¡Quítese el reloj, gran hijue...!’ El tipo no pidió celulares, ni dinero; entró solo por ese reloj. Yo tenía mi celular sobre la mesa y pensaba que también se lo iba a llevar, pero no: su objetivo era claro”, siguió contando el periodista, agregando que el sujeto luego huyó del lugar con otra persona en una motocicleta.

“Todo ocurrió en menos de 10 minutos, en Usaquén, una de las zonas supuestamente más seguras de Bogotá. Hoy no estoy contando una historia ajena. Hoy fui testigo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad”, concluyó el periodista, al tiempo que se cuestionaba sobre los índices de delincuencia en Bogotá.