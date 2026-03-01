Regresa el “paseo millonario” y crece el miedo en Colombia: “por favor, que no haya impunidad”

Era la madrugada del domingo 22 de febrero cuando Diana Ospina tomó un taxi para regresar a casa, después de una noche de rumba en el bar Theatron, en Chapinero. El vehículo, de placas ESN-170, estaba estacionado frente al establecimiento. La llevó hasta pocas cuadras de su vivienda.
Cuando todo parecía normal, dos hombres se subieron al asiento trasero. La retuvieron durante horas, la obligaron a recorrer distintos puntos de la ciudad y a vaciar sus cuentas bancarias. Después vino el silencio: casi dos días sin rastro de ella. Diana apareció con vida en la vía que conecta la capital con el municipio de Choachí.
Diana sobrevivió, pero no todas las víctimas de este delito corren con la misma suerte. Neil Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, desapareció la noche del 15 de enero de 2026 cuando salió de la Clínica del Country hacia su vivienda. Horas después, sus cuentas fueron vaciadas.
Cuatro días más tarde, su cuerpo apareció incinerado en zona rural de la localidad de Usme, en el sur de la ciudad. Vecinos del sector aseguran que allí ha sido recurrente el hallazgo de cuerpos de personas que no residían en la zona.