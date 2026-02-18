Los robots se roban el show en la celebración del Año Nuevo Chino

Parece ciencia ficción, pero no. Es una muestra más del poderío tecnológico chino. Durante la gala anual del Festival de Primavera de CCTV, el programa de televisión más visto en China, los robots humanoides se robaron el show con demostraciones de artes marciales, coreografías de baile e interactuando con actores en medio de un sketch cómico.

No es la primera vez que los robots participan en la celebración; ya lo habían hecho el año pasado, cuando aparecieron bailando con pañuelos rojos. Pero la diferencia, este año, fue el salto tecnológico. Los expertos destacaron un enorme avance en estabilidad, velocidad y coordinación. En un evento que contó con la actuación de estrellas como Lionel Richie y Jackie Chan, los robots se robaron el show.

El Festival de Primavera de CCTV, el programa de televisión más visto en China en la víspera del Año Nuevo Lunar. Es incluso comparable en alcance con el Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano en Estados Unidos, por eso, muchas empresas chinas aprovechan este escenario para mostrar sus desarrollos en vísperas de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, que es un periodo clave para atraer inversiones.