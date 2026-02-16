¿Cómo será su año 2026 según el horóscopo chino?

Este 17 de febrero es el Año Nuevo Chino, y este cambio trae consigo nuevas energías. En el caso de China y países orientales como Vietnam, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia y Brunéi, se basan en el horóscopo chino y los animales del zodiaco. Este Año Nuevo será el año del “Caballo de Fuego”.
Puede leer: 2026, el año del reinicio según los astrólogos contemporáneos y la astrología china
Lo primero que hay que aclarar es por qué es el año del Caballo. El horóscopo chino se basa en animales; también son 12 y se da por el año de nacimiento, como se puede ver en el gráfico más abajo. Este Año Nuevo no se celebra en la misma fecha cada año porque debe coincidir con la segunda Luna Nueva del año, después del solsticio de invierno.
Este será el año del Caballo y de fuego porque cada animal tiene un elemento de la naturaleza que lo acompaña y que se da por el último dígito del año de nacimiento: metal 0 y 1, agua 2 y 3, madera 4 y 5, fuego 6 y 7 y tierra 8 y 9. Tanto este 2026 como el 2027 serán de fuego, pero de animales distintos: este del Caballo y el próximo de la Cabra.