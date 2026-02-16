¿Cómo será su año 2026 según el horóscopo chino?

Este 17 de febrero es el Año Nuevo Chino, y este cambio trae consigo nuevas energías. En el caso de China y países orientales como Vietnam, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia y Brunéi, se basan en el horóscopo chino y los animales del zodiaco. Este Año Nuevo será el año del “Caballo de Fuego”. Puede leer: 2026, el año del reinicio según los astrólogos contemporáneos y la astrología china Lo primero que hay que aclarar es por qué es el año del Caballo. El horóscopo chino se basa en animales; también son 12 y se da por el año de nacimiento, como se puede ver en el gráfico más abajo. Este Año Nuevo no se celebra en la misma fecha cada año porque debe coincidir con la segunda Luna Nueva del año, después del solsticio de invierno. Este será el año del Caballo y de fuego porque cada animal tiene un elemento de la naturaleza que lo acompaña y que se da por el último dígito del año de nacimiento: metal 0 y 1, agua 2 y 3, madera 4 y 5, fuego 6 y 7 y tierra 8 y 9. Tanto este 2026 como el 2027 serán de fuego, pero de animales distintos: este del Caballo y el próximo de la Cabra.

Horóscopo chino para cada signo en 2026

Tras identificar a qué animal corresponde su año de nacimiento, la astrología china también genera consejos para que lleve mejor este 2026. Según la experta argentina Ludovica Squirru Dari, autora del libro Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego (Ediciones B) este es el animal más apasionado e indomable del zodiaco chino: “Creativo, noble y enérgico, pero también impredecible y temperamental, el caballo encendido por el fuego trae movimientos bruscos, desafíos y revoluciones para toda la humanidad”. Por eso con esa energía se vivirá el ciclo que irá hasta el 6 de febrero de 2027. La astróloga antioqueña Távata, @tavatanet en sus redes sociales, resume de manera corta lo que será este 2026 para todos los animales del horóscopo chino, según las recomendaciones de dicha cultura.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El año 2026 será un año de renovación para la Rata. Pueden transformar los posibles contratiempos en valiosas enseñanzas. Un año de desafíos en lo profesional, la parte financiera y en las relaciones, año para poner a prueba la capacidad de manejar con cautela cada situación y asimilar el proceso para obtener el crecimiento personal que tanto desea. En lo profesional podría haber cambios inesperados, como un cambio de puesto o responsabilidades, que podrían alterar la rutina y exigir una rápida adaptación. Económicamente, este no es el año para arriesgarse. Puede haber inestabilidad, y las inversiones o los gastos imprevistos podrían generar contratiempos. Lo sentimental también puede verse afectado. Posibles malentendidos, roces o discusiones con mayor frecuencia. Conservar la paciencia y ser más comprensivo puede ayudar a mantener la armonía y evitar que los problemas menores se agraven. En la salud, la fatiga, la ansiedad o el agotamiento pueden aparecer si se descuida el descanso. Con rutinas de autocuidado, tanto físico como emocional, ayudarán a afrontar el año con estabilidad.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

En el año 2026, el Buey puede encontrar un desarrollo constante y un crecimiento significativo. Este año traerá momentos de preocupaciones y cambios fuertes. Pueden surgir problemas legales o desacuerdos menores, especialmente si las emociones no se controlan. Un ascenso podría venir acompañado de muchos retos, y los resultados pueden tardar más en llegar. Las acciones precipitadas o las estrategias agresivas pueden resultar contraproducentes. En lo económico, moderación. Las decisiones impulsivas o los enredos, especialmente aquellos que impliquen confianza con amigos o familiares, podrían ocasionar pérdidas. Una perspectiva sensata y todo bien claro ayudarán a proteger lo económico. En las relaciones sentimentales y personales, la comunicación se vuelve determinante. Los malentendidos con pareja o seres queridos podrían ser más frecuentes. Crear momentos para conversaciones tranquilas y con inteligencia emocional puede ayudar a evitar conflictos innecesarios. En cuanto a la salud, podrían surgir dolencias menores, a menudo provocadas por el estrés. El descanso y el control emocional serán vitales este año.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

El año 2026 será un año de oportunidades y un crecimiento constante para los del signo del Tigre. Con la mentalidad y las acciones adecuadas, este año estará lleno de impulso significativo y apoyo. Personas dispuestas a ayudar podrían aparecer para guiarte en tu camino, ofreciéndote ideas u oportunidades que te impulsen hacia adelante. En lo profesional, el crecimiento se logra mediante el esfuerzo constante y las decisiones estratégicas. El reconocimiento, los ascensos o los nuevos puestos de liderazgo están a tu alcance. Año propicio para crear metas a largo plazo y esparcir las semillas para un futuro. En la salud, cuidar la energía evita el cansancio, organizando las actividades para el día a día e integrando actividades que nutran tu cuerpo y mente. En lo económico, las cosas se ven bien. Teniendo un plan de ahorro, evite realizar inversiones arriesgadas. 2026 puede ser una recompensa para quienes optan por el camino tranquilo y seguro. En lo sentimental, la comunicación sincera sigue siendo la base para relaciones satisfactorias. Los solteros podrían encontrar a alguien para una relación a largo plazo. Y los que tienen pareja hallarán fortaleza, comprensión y apoyo emocional.

Conejo (1927, 1939,1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

La sensibilidad e inteligencia naturales del Conejo pueden ser herramientas poderosas para afrontar el año con serena fortaleza. 2026 será un año de señales fuertes y pruebas sutiles. En lo laboral, no es momento de arriesgarse en nuevos proyectos ni de confiar demasiado rápido. Ser muy precavido puede prevenir pérdidas y ayudar a proteger su prestigio profesional. Preste atención a la carga de trabajo y la tensión emocional que le pueden pasar factura si no se controlan. Un descanso adecuado y un cuidado personal constante ayudarán a mantener el equilibrio. En lo sentimental, cuide la comunicación si quiere evitar rupturas. La clave está en elegir las palabras con cuidado y mantener conversaciones sinceras para aclarar malentendidos. Evite los chismes, aléjese de los dramas innecesarios y rodéese de personas que aporten calma en lugar de caos.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

En lo sentimental, 2026 tendrá calidez emocional, conexiones profundas y estabilidad. Las relaciones, especialmente las más estables, se sentirán más seguras, y para muchos, este puede ser el año para dar pasos importantes. Lo profesional brillará con fuerza en 2026, ofreciendo un gran potencial para ascensos, nuevas funciones o mayor claridad en su campo. El magnetismo natural y el instinto de liderazgo desempeñarán un papel clave para abrir puertas, obtener reconocimiento e inspirar a quienes lo rodean. Con el apoyo constante de benefactores y un entorno favorable, muchos de sus esfuerzos fluirán con mayor facilidad hacia el éxito. Este es un año donde las decisiones audaces y oportunas pueden generar resultados asombrosos. Actuar con humildad y autoconocimiento. Si bien el éxito puede llegar con mayor facilidad, mantenerse con los pies en la tierra y evitar la arrogancia garantizará respeto y admiración duraderos. En la salud, física y mentalmente, es probable que se sientan energizados y lúcidos, pero su bienestar requiere atención. Mantener su vitalidad es esencial.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

En 2026, la Serpiente inicia un año de progreso constante y crecimiento personal. Es un momento para construir con discreción, profundizar en tu experiencia y avanzar con claridad hacia tus metas a largo plazo. Si bien los avances espectaculares pueden ser escasos, el progreso que logres será significativo y duradero. En lo económico, la posibilidad se mantiene sólida, ofreciendo una sensación de estabilidad y control. El crecimiento puede no ser impactante, pero con paciencia y decisiones acertadas, este año acomoda las bases para la estabilidad futura y una mayor independencia financiera en el futuro. En lo profesional, las oportunidades de desarrollo son abundantes y están al alcance de quienes se mantengan enfocados. Con disciplina y determinación, la Serpiente puede ascender de forma constante, especialmente si está dispuesta a perfeccionar sus habilidades y adoptar el aprendizaje continuo. En el amor, la estabilidad es muy importante, aunque las dudas persistentes a veces pueden opacar tu claridad emocional. Evita darle demasiada importancia. A problemas menores; en cambio, concéntrate en construir confianza a través de una comunicación abierta y pequeños detalles que fortalezcan los lazos afectivos. En la salud, debe cuidarse mucho, especialmente durante los períodos de mayor actividad. El agotamiento puede aparecer si no se prioriza el descanso. Reservar tiempo para la recuperación y las pausas significativas no es un lujo, es una necesidad.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Usualmente, en el horóscopo chino, que coincida su año de nacimiento con el animal del año no siempre es sinónimo de más éxito o suerte. Es ante todo un año de muchos retos. Es probable que en 2026 se produzcan cambios profesionales y financieros. Una programación constante y prioridades claras le ayudarán a mantener el rumbo en medio de la incertidumbre. En las relaciones, puede surgir tensión o distanciamientos. En estos casos, la comunicación será clave. Ya sea con la pareja, amigos o familia, tómense el tiempo para escuchar, reflexionar y reconectar. Este es un año para fortalecer las bases, no para apresurarse a superar la turbulencia emocional. En la salud, en el 2026 el estrés y la inestabilidad emocional representan desafíos. Una práctica constante de lo emocional, y un autocuidado disciplinado le ayudarán, asegurando que los pequeños pero constantes esfuerzos protejan el bienestar y eviten que el estrés se convierta en autosabotaje. En lo económico, aunque pueden presentarse desafíos, el año ofrece una poderosa oportunidad para concentrarse y afianzar las bases para el futuro. Al mantenerse presente y administrar su energía sabiamente, el Caballo puede navegar el 2026 con tranquilidad, permitiendo que su pasión impulse el crecimiento en lugar de la destrucción.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

2026 es un año en el que tus fortalezas se harán más visibles. La perseverancia y la humildad te abrirán nuevas puertas, especialmente en áreas que antes parecían estancadas. Se esperan mejoras en diversas áreas de la vida, desde la carrera profesional hasta las relaciones personales. Mentores, colegas o amigos podrían ofrecer orientación trascendental este año, ayudando a la Cabra a superar desafíos persistentes del pasado. Unas sólidas habilidades de comunicación y colaboración serán clave para mantener el impulso, especialmente en los ámbitos profesional y social. Lo esencial es mantener los pies en la tierra, por lo que es importante evitar el exceso de confianza y mantener el enfoque en un crecimiento constante. En la salud, es ideal mantener una rutina saludable, con equilibrio, descanso y atención plena, la Cabra puede lograr un progreso constante. El 2026 tal vez no traiga éxitos instantáneos, pero promete un crecimiento significativo a través de la paciencia, la resiliencia y la autoconciencia. Las relaciones florecerán con calidez y conexión. Quienes estén solteros podrían encontrar nuevas y prometedoras parejas, mientras que quienes tengan relaciones estables podrán disfrutar de una mayor intimidad. El bienestar emocional debe ser una prioridad durante todo el año.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El año 2026 trae buenas oportunidades para el Mono, un signo inteligente, adaptable y visionario. Tras periodos de inseguridad, 2026 anuncia movimiento, progreso y una claridad renovada. Las influencias positivas ayudarán a abrir puertas en la carrera, las finanzas y las relaciones personales, permitiendo al Mono recuperar el impulso y avanzar con confianza hacia sus metas. En el ámbito profesional, pueden esperar mayor claridad profesional y un potencial de ascenso. Este es un momento prometedor para asumir funciones de liderazgo, proponer ideas audaces o incluso lanzar un nuevo emprendimiento. Financieramente, la suerte en las inversiones es favorable, pero una planificación inteligente sigue siendo esencial. Por lo tanto, evite actuar por impulso. En el amor, el romance y la conexión emocional gana importancia. Soltero o en pareja, el Mono puede encontrarse rodeado de mayor afecto y la oportunidad de establecer vínculos más profundos. Las relaciones existentes pueden fortalecerse, mientras que los solteros pueden conocer a alguien especial. Este es un buen momento para expresar sentimientos y fortalecer el vínculo. En la salud, un aumento en el optimismo y la motivación le ayuda a mantenerse con energía y concentrado. Sin embargo, el equilibrio es clave. Mantenerse activo, comer bien y reservar tiempo para descansar favorecerá el bienestar general.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo entra al 2026 con un crecimiento interesante de reconocimiento e influencia, atrayendo la atención hacia sus habilidades y contribuciones. El éxito llega cuando equilibran esta mayor visibilidad con una capacidad de adaptación serena y una concentración firme. En lo profesional, el progreso podría ser más lento de lo esperado. En lo financiero podrían experimentar variaciones, por lo que es prudente ser prudente con las inversiones y evitar correr grandes riesgos. Quienes se mantengan firmes y bien preparados afrontarán mejor los altibajos del año. En lo sentimental, los problemas de comunicación podrían causar una incomprensión. Ya sea con parejas, familiares o amigos cercanos, es importante ser paciente y tener un buen manejo de la inteligencia emocional. Evite sacar conclusiones precipitadas y priorice el diálogo abierto y tranquilo para mantener la confianza y la conexión. En la salud, prestar mucha atención a su dieta, patrones de sueño y niveles de estrés. Establecer hábitos saludables y evitar los excesos favorecerá su bienestar mental y físico durante todo el año. El 2026 presenta desafíos; también fomenta la autoconciencia, la fortaleza interior y un crecimiento personal constante. Al evitar conflictos innecesarios y adaptarse al cambio con claridad y cuidado, el Gallo puede emerger más fuerte y resiliente.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

2026 ofrece un camino estable y gratificante para el Perro. Tras un año transformador, el Perro entra ahora en un período de crecimiento que valora la paciencia, la concentración y la acción práctica. Si bien el ritmo no será rápido, los resultados serán significativos y duraderos. En la salud, mantener una rutina equilibrada es clave. La actividad física regular ayudará a mantener su energía, pero no se exija demasiado. El exceso de trabajo puede llevar al agotamiento, por lo que el descanso y la recuperación deben formar parte de su rutina. En el amor, la armonía emocional está al alcance. Ya sea que estés fortaleciendo una relación existente o asumiendo compromisos a largo plazo, este es un año ideal para profundizar la confianza y construir un futuro compartido. Para los solteros, pueden surgir conexiones estables basadas en valores mutuos. En lo profesional, este es un momento favorable para consolidar los esfuerzos anteriores. El progreso gradual traerá logros sólidos, y quienes se mantengan comprometidos con sus objetivos alcanzarán estabilidad financiera y prestigio profesional. Evite atajos y proyectos arriesgados; la planificación a largo plazo y las decisiones financieras acertadas te llevarán al éxito duradero. Con disciplina y acciones reflexivas, el Perro puede disfrutar de un año de progreso tranquilo pero significativo.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)