Shakira fue demandada por hombre de 80 años que aseguraba tener una relación con ella, ¿qué dijo la cantante?

Además de ser tendencia por sus recientes conciertos en Cali y su próximo espectáculo en Bogotá, Shakira se ha vuelto viral por la multimillonaria demanda que recibió por parte de un hombre que asegura ser su pareja. Se trata de David Rashidian, un estadounidense de 80 años que interpuso una acción legal contra la cantante en Miami. Le puede interesar: Le llueven críticas a la Señorita Antioquia por sus inaceptables comentarios violentos en redes; el Concurso Nacional de Belleza se pronunció, ¿qué dijo? El adulto mayor demandó a la barranquillera porque, según él, fue víctima de estafa y fraude. En el programa de Univisión Primer Impacto, Rashidian contó que desde hace tres años fue contactado por Shakira en redes sociales. “Después de dos meses me pidió una relación y le dije que no, que solo quería hacer negocios. Haríamos un libro y 100 conciertos por todo el mundo”, aseguró. Después de esto, David asegura haberle dado a la barranquillera una importante suma de dinero: alrededor de 140.000 dólares (más de 580 millones de pesos) para gastos médicos y 35.000 dólares (134 millones de pesos) para la compra de tiquetes de avión.

Según Rashidian, las condiciones para el envío del dinero eran claras: todo fue con el fin de realizar una gira mundial de 100 conciertos y de publicar un libro de memorias, y la ganancia de ambos proyectos serían para exclusivamente para él. Ante el supuesto incumplimiento de la promesa, el hombre demandó a Shakira por fraude, incumplimiento de contrato y abuso hacia una persona mayor.

En los últimos meses se han hecho comunes los casos de estafas a adultos mayores por parte de estafadores que se hacen pasar por celebridades. Por ejemplo, a principios de 2025, una mujer francesa fue estafada por 850.000 dólares por delincuentes que se hicieron pasar por Brad Pitt haciéndole creer que tenía una relación amorosa con el actor. Amplíe la noticia: “Enamorada de Brad Pitt”: la historia de la mujer que perdió los ahorros de su vida a manos de estafadores Sin embargo, el estadounidense de 80 años aseguró en el programa de televisión que este no es un fraude y que en marzo, luego de demandar a la cantante, ella misma lo contactó y le dijo: “Olvida la demanda y continuemos con nuestros proyectos y nuestro amor”.

¿Qué dijo Shakira sobre la demanda del hombre que asegura haber tenido una relación con ella?

Los abogados de la cantante han asegurado que nunca ha tenido contacto con Rashidian y que, en efecto, se trata de otro caso de suplantación de identidad. Al analizar la evidencia que presentó el hombre, entre las que se encontraban capturas de pantalla de las supuestas conversaciones de ambos, se pudo observar que se trataba de un tercero sin relación alguna con la artista.