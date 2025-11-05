En París están rifando tumbas al lado de Chopin, Oscar Wilde y Jim Morrison: ¿en qué consiste el curioso sorteo?

Hay pasiones y aficiones que nos acompañan hasta la tumba. Así lo demuestra la nueva modalidad de renta que varios de los cementerios más famosos de París –entre ellos el de Père-Lachaise–, anunciaron esta semana para que aquellos que sueñan con descansar con sus ídolos puedan hacerlo.

Este cementerio, el más grande de Francia y uno de los más célebres del mundo, es la última morada de más de 500 celebridades que se destacaron por sus aportes en áreas como la política, la literatura y la música. Entre ellos se encuentran el vocalista de la agrupación The Doors, Jim Morrison; el compositor Frédéric Chopin; el escritor Oscar Wilde y el pintor Eugène Delacroix.

Lo que hizo el ayuntamiento parisino, encargado de administrar este cementerio, el de Montparnasse y el de Montmartre –los más visitados de la capital del país europeo– fue abrir un sorteo que estará disponible hasta finales de 2025, el cual consiste en rentar 30 parcelas abandonadas, diez en cada lugar.

La condición principal para participar en esta “lotería” es comprometerse a restaurar el monumento que se encuentre en el lugar que le sea asignado. Esta iniciativa nació con el propósito de renovar las lápidas que se encuentren deterioradas. Esto es clave ya que los tres cementerios tienen más de un siglo de antigüedad y son considerados como patrimonio de la ciudad.