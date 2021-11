Tom Holland podría seguir siendo Spider-man después de No way home

Tom Holland, quien ha encarnado al superhéroe arácnido desde 2017 está próximo a terminar su contrato que marca la alianza entre Sony y Disney, propietaria de Marvel. Originalmente el documento contemplaba tres películas en los que sería el protagonista (Homecoming, Far from home y No way home) y tres de las de los Vengadores en las que haría participaciones especiales (Civil War, Inifinity War y Endgame).

Sin embargo, la productora de la última película del héroe, No way home, que estrena en el mes de diciembre, Amy Pascal afirmó en una entrevista con el medio Fandango que “Spider-Man: Sin camino a casa concluirá esta trilogía de películas en colaboración con Marvel Studios. ¿Puedo decir algo sobre eso? Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. Esta no es la última película de Spider-Man de Tom Holland. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente es parte de algo muy grande. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas del UCM. Ya que Marvel y Sony seguirán juntos como socios”.