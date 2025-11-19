Anorexia, bulimia y atracón: las secuelas que siguen dañando cuerpo y mente diez años después

Los efectos sobre la salud de los trastornos alimentarios, como anorexia, bulimia y atracón, se extienden a numerosos órganos y persisten durante largos periodos, según un estudio publicado en BMJ Medicine.
El trabajo analizó más de 20 años de registros médicos en Reino Unido y confirma que el riesgo de complicaciones graves —desde insuficiencia renal y hepática hasta osteoporosis, diabetes y muerte prematura— aumenta de forma marcada durante el primer año tras el diagnóstico y se mantiene elevado a largo plazo.
Catharine Morgan, investigadora de la Universidad de Manchester y coautora del estudio, explica a SINC que la principal aportación del estudio es la constatación de un patrón sostenido en el tiempo. “En este trabajo demostramos que los trastornos alimentarios se asocian a incrementos persistentes en problemas de salud física y mental, y en mortalidad prematura, que continúan durante al menos una década tras el diagnóstico”.
Estas conclusiones, agrega, “se apoyan en una de las cohortes más amplias analizadas hasta ahora, con datos enlazados de atención primaria, hospitalaria y registros de mortalidad”.