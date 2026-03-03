Conflicto en aumento: Israel bombardeó la Presidencia de Irán y el país reportó más de 780 muertos en la escalada

El ejército israelí afirmó este martes haber bombardeado la presidencia y el Consejo de Seguridad de Irán, como parte de su campaña militar contra la república islámica.
“La Fuerza Aérea israelí (...) atacó y desmanteló instalaciones dentro del complejo de la dirección del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, indicó el ejército.
La Fuerza Aérea israelí agregó que también ha atacado alrededor de 160 objetivos de la organización Hezbolá en el sur de Líbano. Destacó que estos eran utilizados por la organización terrorista para promover y llevar a cabo diversos complots contra las fuerzas de las FDI y ciudadanos del Estado de Israel.
“Como parte de los ataques, se atacaron sedes militares de la organización terrorista Hezbolá que eran utilizadas para impulsar numerosos complots terroristas hacia el territorio del país”, se lee en una publicación en X.