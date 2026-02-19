Un día como hoy 20 de febrero

Las imágenes y testimonios de los maltratos que sufrieron 21 soldados en el Centro de Instrucción de Piedras, Tolima, avergonzaron al comandante del Ejército, general Reynaldo Castellanos. Admitió los hechos que vinculan a cinco oficiales y suboficiales y dijo que habrá castigo para los responsables.

GRAVÍSIMO: MEDELLÍN NO TIENE DONDE BOTAR LA BASURA

Las Empresas Varias de Medellín, encargadas de la recolección, transporte y disposición final de las basuras, están ante el grave problema de buscar otro sitio para depositarla, ya que el actual basurero, en el sector de Moravia, tiene una vida de escasos meses, quizás semanas.