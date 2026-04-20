Un día como hoy 21 de abril

HACE 20 AÑOS: LA PENA DE MUERTE SIGUE VIVA Y COLEANDO La pena de muerte fue aplicada a 2.148 personas en 2005, dice Amnistía Internacional. La cifra es menor a 2004, y más alta que 2003. Este año existen pocas posibilidades de que se presente una reducción. Hay 20.000 personas sentenciadas. China es el país que más la aplicó, seguida por Irán, Arabia Saudita y EE.UU. HACE 50 AÑOS: HOY SEPULTAN A MERCADO EN PANTEÓN DE LOS HÉROES Los servicios secretos del Estado colombiano, especialmente el DAS, adelantan a pasos agigantados la investigación por el asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, y fuentes de entero crédito dijeron que se está cerca de un feliz desenlace en cuestión de días. Será sepultado en el Panteón de los Héroes.