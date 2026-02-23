Un día como hoy 25 de febrero

MURIÓ PEDRO JUAN MORENO

El aspirante al senado y exsecretario de Gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno Villa y otras tres personas murieron en un accidente del helicóptero en el que se transportaban en zona rural de Mutatá, en la región de Urabá. También perecieron Juan Gilberto Moreno Jaramillo, Ana María Palacio y Jaime Taborda.