Un día como hoy 26 de septiembre

GANÓ MONTOYA EN BRASIL, PERO ALONSO FESTEJÓ CAMPEONATO

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya volvió a ganar ayer en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, tal como lo hizo en la temporada del año pasado. Entre tanto, el piloto español Fernando Alonso, del equipo Renault, logró los puntos suficientes para ser el campeón de Fórmula 1 en 2005.