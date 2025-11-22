x

Avianca, Iberia y otras aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EE. UU.

Tras la alerta informada por la Aerocivil, aerolíneas como Avianca, Iberia, entre otras, cancelaron sus vuelos ante la advertencia de la FAA, de “extremar precauciones” al acercarse a espacio aéreo venezolano.

  • La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió, este viernes, una alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela. FOTO: Manuel Saldarriaga
  • La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) tomará medidas junto con las aerolíneas comerciales locales. FOTO: Tomada de redes sociales @AerocivilCol
  • Todo es tras la advertencia de estar utilizando el espacio aéreo venezolano de Maiquetía FOTO: Tomada de redes sociales @AerocivilCol
  • La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza. FOTO: ALAV
  • Seis aerolíneas cancelaron este sábado 22 de noviembre sus conexiones con Venezuela. FOTO: AFP
El Colombiano
22 de noviembre de 2025
Durante la tarde de este sábado 22 de noviembre se conoció que varias aerolíneas que operan en el país cancelaron sus vuelos comerciales a Venezuela tras la advertencia emitida este viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

La alerta advirtió a los vuelos extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido a lo que se calificó como “una situación potencialmente peligrosa” en la región. La aerolínea española Iberia fue una de las primeras en cancelar sus vuelos.

Esta decisión se alineó con la adoptada por otras aerolíneas que también han cancelado sus rutas hacia territorio venezolano. Puntualmente el caso de los vuelos de Avianca Bogotá - Caracas, el de GOL desde São Paulo-Caracas y TAP desde Lisboa-Caracas.

Aeronáutica Civil informó que se encuentra evaluando las medidas a tomar por la situación

En medio de la incertidumbre, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) activó recientemente un protocolo de respuesta inmediata ante la alerta internacional emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) tomará medidas junto con las aerolíneas comerciales locales. FOTO: Tomada de redes sociales @AerocivilCol
La advertencia, informada desde este viernes 21 de noviembre, se centró en posibles riesgos en el espacio aéreo de Maiquetía (SVZM), cercano a Venezuela, y ha obligado a la autoridad colombiana a coordinarse con todas las aerolíneas que operan en el país.

Ante este panorama, la entidad colombiana solicitó de inmediato a los operadores aéreos un análisis exhaustivo para determinar las posibles afectaciones a sus rutas y operaciones actuales.

De igual forma, se les requirió informar sobre las medidas preventivas adoptadas, incluyendo cambios de trayectos o el refuerzo de los protocolos de seguridad.

Coordinación y requisitos a las aerolíneas: la seguridad aérea, un principio “no negociable”

Como parte de las directrices, Aerocivil fue enfática en recordar a las aerolíneas el cumplimiento de los requerimientos de la autoridad estadounidense.

Las empresas deberán confirmar que respetarán “el periodo de aviso previo de 72 horas requerido por la FAA para cualquier ajuste o modificación en los itinerarios afectados”.

La información recolectada de los operadores aéreos es crucial. Según el comunicado, esa data “será fundamental para que la Aerocivil establezca un marco de respuesta oficial, unificado y coordinado” frente a las autoridades internacionales.

Todo es tras la advertencia de estar utilizando el espacio aéreo venezolano de Maiquetía FOTO: Tomada de redes sociales @AerocivilCol
La entidad aeronáutica reafirmó su postura sobre la prioridad absoluta de la protección de los vuelos: “la seguridad aérea es un principio intangible y no negociable”.

Bajo esta premisa, la Aerocivil mantiene una vigilancia estrecha y un seguimiento permanente de la situación. Además de los análisis de ruta, se establecieron instrucciones claras para la comunicación directa con la FAA.

Las aerolíneas tienen la obligación de solicitar detalles específicos sobre la situación, con un mínimo de 72 horas de anticipación, y reportar “de manera inmediata cualquier incidente de seguridad o riesgo observado o experimentado” dentro del espacio aéreo señalado por la alerta.

Mensaje de calma a los pasajeros y las tripulaciones

En el mismo comunicado, la Aeronáutica Civil de Colombia le envió un mensaje tranquilizador a toda la comunidad viajera, destacando su actuación “con rapidez y responsabilidad” sobre la situación.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y las tripulaciones”, aseguró la entidad.

La Aeronáutica Civil de Colombia concluyó reiterando que los viajeros pueden estar tranquilos, pues se están aplicando medidas preventivas y existe una coordinación constante tanto con las aerolíneas como con las autoridades internacionales.

No solo en Colombia: otras seis aerolíneas cancelaron vuelos hacia Venezuela

Seis aerolíneas cancelaron este sábado 22 de noviembre sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, informó a la AFP el gremio de líneas aéreas.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones, dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza. No precisó por cuánto tiempo será la suspensión.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una “amenaza” para forzar su derrocamiento.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza. FOTO: ALAV
La Administración Federal de Aviación (FAA) instó este viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante él sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó la FAA.

De Loaiza precisó que por el momento se mantienen operando la panameña Copa, Air Europa, Turkish y las venezolanas Laser y PlusUltra. Estados Unidos prevé declarar el lunes como organización terrorista a un cártel narcotraficante supuestamente liderado por Maduro.

Seis aerolíneas cancelaron este sábado 22 de noviembre sus conexiones con Venezuela. FOTO: AFP
Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de 83 personas.

En un comunicado, ALAV exhortó a las personas “que poseen boletos en las diferentes aerolíneas que prestan servicio en Venezuela, y cuyos vuelos están programados para los próximos días o semanas” a que “estén atentos a cualquier aviso de su aerolínea”.

En la página web del Aeropuerto Internacional de Maiquetía aparecen como cancelados este sábado los vuelos de TAP y Avianca.

