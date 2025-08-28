Un día como hoy 29 de agosto

HACE 20 AÑOS: DOS DÉCADAS DE ALTO VUELO EN ANTIOQUIA El aeropuerto José María Córdova, ubicado en jurisdicción del municipio de Rionegro, cumple hoy 20 años. La terminal recibe el aniversario con óptimas condiciones tecnológicas y de seguridad. Expertos dicen que su integración con el aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín, es una prioridad. HACE 50 AÑOS: MODIFICACIONES AL PROYECTO DE CESANTÍAS El gobierno presentó adiciones al proyecto sobre intereses del 12 por ciento a las cesantías de los trabajadores del sector privado, en el sentido de crear títulos de valores para la clase laboral que serán emitidos por el Banco Central Hipotecario y destinados a financiar vivienda popular.