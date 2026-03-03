Un día como hoy 4 de marzo

CAMILO VILLEGAS SE DA PALO CON LOS TIGRES DEL PGA EN MIAMI

Camilo Villegas siguió sorprendiendo en el torneo Doral, de Miami, al empatar en la primera posición, al cabo de la segunda ronda, con dos de los mejores golfistas del mundo: Tiger Woods y Phil Mickelson, además del también estadounidense Scott Verplank.