Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 4 de octubre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 13 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 4 de octubre

COMISIÓN DE REPARACIÓN, OPCIÓN PARA VÍCTIMAS

En medio de una crisis en el proceso con las AUC, pero con el respaldo de la Unión Europea, el presidente Álvaro Uribe instalará en la Casa de Nariño, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que pretende convertirse en una oportunidad para las víctimas del conflicto

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 4 de octubre

ORDENADA LA DETENCIÓN DE ESCALLÓN

Detención preventiva contra el actual contralor general de la República, Julio Enrique Escallón Ordóñez, ordenó la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que solicitó suspenderlo en el ejercicio de su cargo. La orden de detención es un complemento del llamamiento a juicio.

