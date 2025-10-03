Un día como hoy 4 de octubre

HACE 20 AÑOS: COMISIÓN DE REPARACIÓN, OPCIÓN PARA VÍCTIMAS En medio de una crisis en el proceso con las AUC, pero con el respaldo de la Unión Europea, el presidente Álvaro Uribe instalará en la Casa de Nariño, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que pretende convertirse en una oportunidad para las víctimas del conflicto HACE 50 AÑOS: ORDENADA LA DETENCIÓN DE ESCALLÓN Detención preventiva contra el actual contralor general de la República, Julio Enrique Escallón Ordóñez, ordenó la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que solicitó suspenderlo en el ejercicio de su cargo. La orden de detención es un complemento del llamamiento a juicio.