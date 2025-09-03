x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 4 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 8 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 4 de septiembre

ESCISIÓN EN EPM SE JUEGA ÚLTIMA CARTA

Esta semana, en las sesiones extras del Concejo, se inicia el estudio del proyecto de acuerdo de transformación de las Empresas Públicas. La ponencia acoge la figura de la escisión de telecomunicaciones y la propiedad de la nueva empresa por parte de EPM, pero varios concejales mantienen su rechazo.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 4 de septiembre

EN PERÚ, MEDIDAS LIBERALIZANTES

El nuevo presidente Francisco Morales Bermúdez dio ayer un importante paso para liberalizar el gobierno militar peruano al dejar sin efecto la orden de deportación y permitir la reapertura de publicaciones clausuradas de diversas tendencias, tras reconocer el derecho a la discrepancia.

