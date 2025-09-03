Residuos convertidos en oportunidades: así funciona el nuevo centro agroambiental de El Vergel

La vereda El Vergel, en San Antonio de Prado, Medellín, avanza en un proyecto pionero que convierte los residuos sólidos en oportunidades de educación, autogestión y cuidado ambiental. Se trata del nuevo centro de experiencias vivas, impulsado por la comunidad organizada en la Corporación Mujeres y Familias El Vergel (Cormufave) y por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), que busca fortalecer la resiliencia local y proyectar a la región como un referente en agroecología y sostenibilidad.

Lea también: En Medellín diseñaron una tecnología para convertir la basura de la Isla de San Andrés en material de construcción

El proyecto nació en medio de la pandemia, cuando las familias del sector empezaron a reunirse para crear huertas comunitarias y promover la formación social y ambiental. Hoy, esas iniciativas se consolidan gracias a la articulación con la Facultad de Minas de la UNAL, bajo el liderazgo de la profesora Luz Dinora Vera Acevedo, y al apoyo de la Redvar, el grupo de investigación GEYMA y empresas aliadas como Pirsa. “El propósito no es solo enseñar técnicas para el manejo de residuos o la creación de huertas, sino construir una red de conocimientos compartidos que permita a la comunidad tomar decisiones informadas sobre su futuro, fortalecer sus capacidades autogestionarias y asegurar que sus prácticas sean sostenibles tanto a nivel ambiental como económico”, explicó Vera Acevedo.

Y es que el centro está concebido como un espacio abierto para experimentar y aprender, en el que los habitantes adquieren herramientas para ser autosuficientes y al mismo tiempo cuidar del medioambiente. “Este centro será un lugar para experimentar, aprender y transformar. Queremos que las personas se apropien de los conocimientos y las herramientas necesarias para ser autosuficientes en sus hogares y para aportar a la salud del medio ambiente”, afirmó la investigadora.