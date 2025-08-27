La historia de Brian O’Kelley, el empresario tecnológico que renunció a ser multimillonario y regaló una fortuna

Por casi dos décadas, el nombre de Brian O’Kelley ha sido sinónimo de innovación tecnológica y éxito empresarial. Y es que se trata del cofundador de AppNexus, la plataforma que en 2007 cambió para siempre la manera de comprar y vender publicidad digital en tiempo real, este empresario gringo alcanzó lo que muchos sueñan: amasar una fortuna, tal y como lo han algunos de sus colegas como Elon Musk o Mark Zuckerberg. No obstante, O’Kelley decidió escribir una historia diferente, pues renunció casi que a todo su patrimonio.

Así es, este empresario tecnológico vendió su compañía por 1.600 millones de dólares a AT&T, pero lo que dejó sorprendidos no fue el monto del negocio y tampoco su anuncio, sino la forma radical con la que eligió desprenderse de lo que había construido en largos años de trabajo, pues donó más del 90% de su fortuna.

Consulte: Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, fueron llamados a juicio por escándalo de la UNGRD

“No creo en los multimillonarios. Es simplemente ridículo”, ha repetido sin titubeos en entrevistas internacionales. Para él, acumular fortunas imposibles de gastar no solo carece de sentido, sino que puede ser dañino para la sociedad y para la propia toma de decisiones.

Según Fortune, O’Kelley se sentó junto a su esposa, para hacer un ejercicio poco común en el círculo de los grandes empresarios: calcular cuánto dinero necesitaban para vivir cómodamente, duplicar esa cifra por seguridad y entregar el resto a causas sociales. El resultado de esa operación lo llevó a solo quedarse con 100 millones de dólares.