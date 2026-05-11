Exportaciones de negocios verdes de Enka crecen 109%

Por Ferney Arias Jiménez

Enka protagoniza uno de los procesos de transformación empresarial más relevantes en Colombia en las últimas décadas. Fundada en 1964 como una compañía enfocada en la producción de fibras sintéticas, logró reinventarse tras la crisis del sector textil y hoy se posiciona como un referente en economía circular. El punto de quiebre se produjo con los cambios estructurales de la industria global. El vencimiento de patentes y la expansión de la capacidad productiva en Asia generaron una sobreoferta que redujo los precios y afectó profundamente a los productores locales. En ese contexto, Enka enfrentó un escenario complejo que la llevó a un proceso de reestructuración.

La respuesta fue un giro estratégico. En 2007, la empresa identificó una oportunidad en el reciclaje de PET y decidió transformar su modelo de negocio. Inspirada en experiencias internacionales, apostó por convertir residuos en materias primas de alto valor. Actualmente, la compañía opera una de las plataformas de reciclaje botella a botella más grandes del mundo. Su modelo integra cuatro plantas que permiten transformar envases posconsumo en resinas aptas para contacto con alimentos, fibras textiles y poliolefinas, logrando un proceso sin desperdicios. La capacidad instalada supera los 6 millones de botellas diarias, aunque la operación se encuentra alrededor del 70%, con perspectivas de alcanzar su máximo nivel hacia 2028. Este crecimiento se ha apoyado tanto en el mercado local y en la expansión internacional.

Ante la caída de la demanda interna, Enka fortaleció su estrategia de exportaciones. Las ventas externas de sus negocios verdes crecieron 109% el último año, con Estados Unidos como principal destino, seguido por Canadá, Brasil y países de Centroamérica y el Caribe. El posicionamiento en mercados internacionales responde a una estrategia basada en certificaciones de calidad, trazabilidad y presencia en ferias globales. Más allá del desempeño financiero, el modelo de Enka tiene un impacto ambiental y social significativo. Sus procesos reducen en 92% el consumo de energía frente a alternativas tradicionales y disminuyen en 72% las emisiones de CO 2 . Además, genera ingresos por más de $200.000 millones anuales para recicladores, integrando a más de 100.000 personas en la cadena. De cara al futuro, la compañía proyecta expandir su capacidad y liderar nuevas inversiones en reciclaje, en línea con la regulación sobre plásticos de un solo uso. Su apuesta es consolidar los negocios verdes, diversificar mercados y desarrollar nuevos materiales reciclados, bajo un modelo que combina rentabilidad con sostenibilidad.

”En nuestra planta se logra transformar un producto ordinario, en productos extraordinarios”: Álvaro Hincapié

La visión de Enka a futuro está centrada en profundizar su apuesta por la innovación, la economía circular, el desarrollo sostenible, la responsabilidad social y el bienestar de las futuras generaciones. La compañía busca no solo ser rentable, sino contribuir activamente a un modelo de desarrollo sostenible.

Para lograrlo, define tres pilares clave. El primero es la pasión por el reciclaje y por el desarrollo de nuevos productos, como base para impulsar la transformación del negocio. El segundo es la calidad: el objetivo es que la resina reciclada alcance estándares equivalentes a la resina virgen, al punto de no ser diferenciable en laboratorio. El tercero es la rentabilidad a lo largo de toda la cadena, garantizando beneficios para embotelladores, clientes, recicladores y la propia empresa.