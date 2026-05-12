Estas fueron las exigencias que Gustavo Petro pidió para su visita con Donald Trump en EE. UU.

El Gobierno de Colombia solicitó formalmente a Estados Unidos una serie de garantías diplomáticas y logísticas para asegurar el viaje del presidente Gustavo Petro a la reunión que sostuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, según reveló Blu Radio.
De acuerdo con la emisora, la Embajada de Colombia en Washington envió cinco notas diplomáticas al gobierno estadounidense solicitando, entre otros puntos, que Petro fuera retirado de la lista OFAC, conocida popularmente como “lista Clinton”. Sin embargo, hasta el momento no habría existido una respuesta oficial favorable por parte de la administración Trump.
Una de las comunicaciones citadas por Blu Radio tiene fecha del 14 de enero de 2026 y fue enviada apenas una semana después de la conversación telefónica entre ambos mandatarios que concluyó con una invitación formal a la Casa Blanca.