¡Atención, trabajadores! Esta es la fecha límite para reclamar el Día de la Familia, ¿qué pasará con este beneficio?

Los trabajadores colombianos están ante el fin de un beneficio que ha buscado equilibrar la vida personal y laboral desde 2017. Con la implementación de la reducción de la jornada laboral, el Día de la Familia dejará de ser una obligación legal para la mayoría de los empleadores a partir del segundo semestre de 2026.
Por lo tanto, el empleado que aún no ha disfrutado de esta jornada en lo que va del año tiene como plazo máximo el 30 de junio de 2026 para solicitarla y disfrutarla. Al ser un beneficio semestral que no es acumulable, quienes no realicen la gestión ante sus áreas de talento humano antes de esa fecha perderán el derecho correspondiente a la primera mitad del año.