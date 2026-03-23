227 familias esperan hace 12 años sus apartamentos en Sabaneta

Han pasado casi 12 años desde que se anunció la alianza público-privada para realizar el proyecto VIS Santa Ana - San Joaquín, una obra residencial en Sabaneta de tres torres en un lote perteneciente al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de ese municipio (Fovis), ubicado sobre toda la avenida Las Vegas, al sur del Valle de Aburrá. Es 2026 y las 227 familias que salieron beneficiadas aún no saben qué es habitar su nueva casa, y tampoco tienen la certeza de cuándo podrán hacerlo; lo que sí tienen claro es que la demora pasó de normal a indefinida, y que los sueños de tener vivienda propia son cada vez más difusos. Lea más: Arancel de 35% al acero encarecería la vivienda hasta 2,2% en Colombia, advirtió Camacol Sebastián Gallego Yepes es uno de los afectados. Tiene 34 años y trabaja como independiente, y si bien ya dio la cuota inicial de su apartamento en el proyecto Santa Ana, debe seguir pagando arriendo cuando ese mismo dinero podría destinarlo para la casa que lleva esperando por años. “Siempre nos dicen que hace falta algo, un estudio, un permiso o cualquier otra cosa. Así llevan mucho tiempo haciéndonos esperar por lo que ya pagamos una parte, y ahora se empieza a sentir el desgaste, no sólo físico, también emocional. Nos piden paciencia pero llega un punto en el que ya no es posible tenerla. Son muchas las expectativas pero es poco lo que se ve realmente”, dijo.

A pesar de que reconoce el esfuerzo de la nueva administración en querer hacer las cosas, señala que no es justo que un proyecto que empezó hace más de una década siga tan colgado, y que producto de eso muchas familias sigan aún en vilo y en medio de la zozobra aguardando por una promesa que ha tenido cantidad de prórrogas y excusas. “Somos muchos los perjudicados con esta situación; no todos exponen su caso y es completamente entendible, pero sí hago un llamado para que agilicen las obras y podamos tener por fin nuestras casas. Es el sueño de cientos de personas y familias, ojalá pronto se cumpla”, agregó. A lo expuesto por Gallego Yepes se suma otra de las personas afectadas -quien optó por no revelar su identidad-. De acuerdo con su testimonio, la angustia de muchos corresponde a la poca información que el Fovis les da sobre sus apartamentos y los avances de obra, razón que produce aún más incertidumbre. “Ellos nos están dejando muy solos con esto porque no se programan espacios para conversar; preguntamos por el grupo en el que estamos pero nadie dice nada, entonces es más que normal que muchos de los que ya pagaron parte de su casa estén tan desesperados. En mi caso, no estoy tan urgida como los demás, pero entiendo completamente su angustia y preocupación”, expresó.

¿Qué dice el Fovis al respecto?