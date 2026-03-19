Arancel de 35% al acero encarecería la vivienda hasta 2,2% en Colombia, advirtió Camacol

La decisión del Gobierno de Colombia de imponer un arancel de 35% a importaciones de hierro, acero y productos metalmecánicos ya encendió las alertas en el sector constructor.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que la medida elevará los costos de producción de vivienda y podría trasladarse directamente al precio final para los hogares.
El impacto, según el gremio, sería el aumento del precio de la vivienda de alrededor del 2,2%, en un contexto en el que la actividad edificadora ya completa 33 meses consecutivos de caída.
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