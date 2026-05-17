En Antioquia, el 51% de los cigarrillos que se consumen son de contrabando

Más de la mitad de los cigarrillos que se fuman en el departamento son de contrabando, lo que además de afectar los pulmones de los fumadores, también golpea las arcas del maltratado sistema de salud de las regiones.
Así lo indica una encuesta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizada por Invamer, donde se demuestra que el 51% de los cigarrillos que se comercializaron en Antioquia el año pasado eran ilegales, resaltando que este comercio va en aumento, y lo que recuerda épocas que parecían superadas: cuando existían mafias que se dedicaban a meter Malrboro de contrabando al país.