Abaten a alias Venezuela, cabecilla vinculado al atentado que dejó 13 uniformados muertos en Amalfi

Las autoridades abatieron a alias Venezuela, señalado como cabecilla de comisión del Frente 36 de las disidencias de las Farc y presunto responsable de múltiples atentados contra la Fuerza Pública en los municipios de Anorí y Amalfi, en el Nordeste de Antioquia. Según las autoridades, este hombre acumulaba más de 15 años de trayectoria criminal y figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia y, por su ubicación, había una recompensa de hasta $200 millones. Era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en varios ataques contra la Fuerza Pública que generaron conmoción nacional.

Aquí su foto en el cartel de los más buscados en Antioquia. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia

Atentados en el municipio de Anorí, Antioquia

De acuerdo con la Policía de Antioquia, este hombre estaría vinculado al atentado del 21 de agosto de 2025 a un helicóptero de la Fuerza Pública en Amalfi, en el que murieron 13 policías, así como al ataque con explosivos del 30 de septiembre de 2025 en Anorí que dejó un subteniente del Ejército muerto y tres soldados heridos. También se le relaciona con el homicidio de dos policías ocurrido el 8 de febrero de 2026 en ese mismo municipio.

Las autoridades señalaron que el abatido habría coordinado acciones armadas, extorsiones y otras actividades ilícitas en el nordeste antioqueño, zona donde el Frente 36 mantiene injerencia criminal. Además, registraba antecedentes, pues en marzo de 2018 había sido capturado en área rural de Anorí como integrante del ELN, lo que evidenciaría su reincidencia en estructuras armadas ilegales. Lea también: “Coronamos, coronamos”: el cruel audio de los terroristas celebrando tras derribar helicóptero de la Policía en Amalfi Durante el procedimiento en el que fue neutralizado, las autoridades incautaron una pistola con munición, dos celulares y prendas de uso militar. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones. Tras conocerse el resultado operativo, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó en su cuenta de X que alias ‘Venezuela’ era un cabecilla bajo el mando de alias Calarcá y reiteró que continuarán actuando con contundencia para mitigar las acciones criminales contra los uniformados en el departamento.

En Anorí recientemente fueron asesinados los subintendentes de la Policía Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, integrantes de una patrulla que realizaba labores de verificación y control de establecimientos comerciales junto a los Escuadrones Móviles de Carabineros (Emcar). Entérese: Antioquia despidió con honores, en una sentida ceremonia, a los dos policías asesinados en Anorí Después de que los uniformados y el Emcar terminaron de realizar los cierres a estos establecimientos, los escuadrones móviles (apoyo que hace presencia en estas labores) se retiraron, dejando solos a los subintendentes, momento en el cual fueron atacados. En esta zona tienen presencia grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Las autoridades han reiterado su preocupación al Gobierno Nacional por la falta de apoyo en medio de los constantes ataques de estructuras criminales en el departamento, que el año pasado dejaron a 44 uniformados muertos, el doble de muertes que las registradas en 2024, cuando se contabilizaron 22 asesinatos de policías y soldados.

