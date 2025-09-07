Helicóptero que tumbaron en Amalfi no era de Colombia, sino de EE. UU: pedirán que extraditen a los responsables

En medio de la polémica que generó el anuncio de varios mandatarios locales del país de una visita que harán a Estados Unidos para tratar temas como la continuidad de la certificación antidrogas a Colombia, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció que solicitará al país norteamericano que pida en extradición a integrantes de las disidencias de las extintas Farc que están detrás del atentado en Amalfi que dejó 13 policías muertos hace unas semanas.

Le puede interesar: Así son las disputas a sangre y fuego de grupos criminales en la zona donde derribaron el helicóptero de la Policía en Antioquia

El argumento que tendría el mandatario local para hacer dicha solicitud es que ese helicóptero, que fue atacado con drones cuando volaba por jurisdicción de la vereda Los Toros, en el Nordeste antioqueño, no era propiedad de la Policía de Colombia, sino de los Estados Unidos.

“Yo le voy a decir a Estados Unidos, en cierta forma, que busque la extradición de esas personas que generaron esos 13 homicidios de nuestros policías, y que ayuden al combate de las estructuras criminales”, sostuvo el alcalde Gutiérrez previo a la salida hacia el país del norte.