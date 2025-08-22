x

“Coronamos, coronamos”: el cruel audio de los terroristas celebrando tras derribar helicóptero de la Policía en Amalfi

El ataque con drones a un helicóptero de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en zona rural de Amalfi dejó 12 policías muertos.

  Los presuntos responsables del atentado verificaron desde lejos el éxito del ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi, el cual quedó destruido tras ser derribado. Fotos: EL COLOMBIANO y redes sociales
    Los presuntos responsables del atentado verificaron desde lejos el éxito del ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi, el cual quedó destruido tras ser derribado. Fotos: EL COLOMBIANO y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

22 de agosto de 2025
bookmark

Un helicóptero fue derribado en la vereda Los Toros, zona limítrofe entre Amalfi y Anorí, Nordeste de Antioquia, gracias a un ataque con drones. Un video revela el momento en el que los criminales celebran el éxito del atentado contra los uniformados de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Los responsables, según lo dio a conocer la Gobernación de Antioquia, fueron las Disidencias de las Farc, quienes hacen presencia en la zona y mantienen una disputa territorial de la vereda con el ELN y el Clan del Golfo.

Videos grabados por campesinos dejaron en evidencia el momento exacto en el que el helicóptero es derribado por drones. Otro video en redes muestra un audio de quienes serían los responsables del atentado celebrando el éxito del ataque.

“Coronamos, coronamos. Coronamos, viejo, coronamos. Mire, mire donde cayó, mire”, se le escucha decir a uno de los presuntos terroristas, quien sostiene un diálogo con otra persona que podría ser de un rango superior dentro de la estructura criminal, puesto que lo felicita por los hechos.

“Estuvo buena, estuvo buena...Bien, bien. Felicitaciones, no joda, pa’ que sientan esos malparidos” (sic) se escucha decir a una segunda voz en el audio.

“Eso volaron los trapitos pa’ lo alto. Coronamos, coronamos ahí lo que teníamos trabajado”, repitió el presunto responsable del ataque al helicóptero de la Policía.

El atentado contra la aeronave se llevó a cabo este jueves a través de dos etapas. En la primera los guerrilleros comenzaron a dispararle al helicóptero que estaba cumpliendo con labores de erradicación de cultivos ilícitos en la zona.

Después los insurgentes utilizaron drones para atacar el rotor de la cola, haciendo que el helicóptero se cayera. Aunque en otras regiones ya que ha atacado a la Fuerza Pública con drones, este sería el primer atentado bajo esta modalidad en el departamento de Antioquia.

