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Cali también será sede alterna de la Presidencia de De la Aspriella, anunció el alcalde Alejandro Eder

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró en un video que la ciudad será sede alterna de la Presidencia de la República y que el edificio FES pasará a llamarse Palacio Presidencial de Cali.

  • Alejandro Eder anuncia que Cali albergará una sede alterna de la Presidencia. Fotos: cortesía y redes sociales @alejoeder
    Alejandro Eder anuncia que Cali albergará una sede alterna de la Presidencia. Fotos: cortesía y redes sociales @alejoeder
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La nueva sede alterna de la Presidencia funcionará en el edificio de la antigua Fundación para la Educación Superior (FES), ubicado frente al Teatro Municipal de Cali, el cual, según confirmó el alcalde Alejandro Eder, pasará a llamarse Palacio Presidencial de Santiago de Cali a partir del 7 de agosto, fecha en la que asumirá el nuevo Gobierno.

Desde ese lugar, el presidente electo Abelardo de la Espriella podrá despachar cuando adelante su agenda en el suroccidente del país, en línea con su propuesta de acercar la Presidencia a las regiones y descentralizar parte de las funciones del Ejecutivo.

Entérese: Restricción de drones y 3 mil policías: así será el operativo para la posesión en Cali

Eder señaló que la decisión quedó ratificada durante el primer encuentro oficial que sostuvo con De la Espriella. Según relató en un video publicado en su cuenta de X, la reunión sirvió para definir una agenda conjunta entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali, con prioridades enfocadas en fortalecer la seguridad, impulsar proyectos estratégicos para la ciudad y consolidar la instalación de la sede presidencial alterna.

“Cali vuelve a estar en el centro de las decisiones del país”, afirmó el mandatario local, quien sostuvo que esta medida busca dar un mayor protagonismo al suroccidente colombiano dentro de la agenda del próximo gobierno.

Lea más: Rey Felipe VI, Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella

En materia de seguridad, el alcalde afirmó que el día de la posesión presidencial se realizará un consejo de seguridad en Cali para coordinar acciones con el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública. El objetivo, señaló, será reforzar la seguridad tanto en la capital del Valle del Cauca como en municipios vecinos afectados por la violencia y el accionar de grupos armados.

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Alejandro Eder también aseguró que el nuevo Gobierno impulsará iniciativas que, según afirmó, “el gobierno saliente no pudo o no quiso sacar adelante”. Entre ellas destacó la construcción de la Universidad de Oriente, el Tren de Cercanías, la renovación de la flota del sistema de transporte masivo MIO y otras obras de infraestructura para la región.

Siga leyendo: Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

Bloque de preguntas y respuestas:

La sede alterna funcionará en el edificio de la antigua Fundación para la Educación Superior (FES), ubicado frente al Teatro Municipal de Cali. Desde el 7 de agosto el inmueble pasará a llamarse Palacio Presidencial de Santiago de Cali.
¿El presidente Abelardo de la Espriella gobernará desde Cali de forma permanente?
No. Lo anunciado es que Cali será una sede alterna de la Presidencia, desde donde el mandatario podrá despachar durante algunas jornadas de gobierno.
¿Por qué se creó una sede alterna de la Presidencia en Cali?
Según explicó el alcalde Alejandro Eder, la medida busca fortalecer la presencia institucional del Estado en el suroccidente del país. Además, hace parte de la propuesta del presidente electo de descentralizar parte de la actividad del Gobierno Nacional.
La sede alterna funcionará en el edificio de la antigua Fundación para la Educación Superior (FES), ubicado frente al Teatro Municipal de Cali. Desde el 7 de agosto el inmueble pasará a llamarse Palacio Presidencial de Santiago de Cali.
¿El presidente Abelardo de la Espriella gobernará desde Cali de forma permanente?
No. Lo anunciado es que Cali será una sede alterna de la Presidencia, desde donde el mandatario podrá despachar durante algunas jornadas de gobierno.
¿Por qué se creó una sede alterna de la Presidencia en Cali?
Según explicó el alcalde Alejandro Eder, la medida busca fortalecer la presencia institucional del Estado en el suroccidente del país. Además, hace parte de la propuesta del presidente electo de descentralizar parte de la actividad del Gobierno Nacional.
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