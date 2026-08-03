Cali también será sede alterna de la Presidencia de De la Aspriella, anunció el alcalde Alejandro Eder

La nueva sede alterna de la Presidencia funcionará en el edificio de la antigua Fundación para la Educación Superior (FES), ubicado frente al Teatro Municipal de Cali, el cual, según confirmó el alcalde Alejandro Eder, pasará a llamarse Palacio Presidencial de Santiago de Cali a partir del 7 de agosto, fecha en la que asumirá el nuevo Gobierno.

Desde ese lugar, el presidente electo Abelardo de la Espriella podrá despachar cuando adelante su agenda en el suroccidente del país, en línea con su propuesta de acercar la Presidencia a las regiones y descentralizar parte de las funciones del Ejecutivo.

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Eder señaló que la decisión quedó ratificada durante el primer encuentro oficial que sostuvo con De la Espriella. Según relató en un video publicado en su cuenta de X, la reunión sirvió para definir una agenda conjunta entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali, con prioridades enfocadas en fortalecer la seguridad, impulsar proyectos estratégicos para la ciudad y consolidar la instalación de la sede presidencial alterna.