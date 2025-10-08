Ministerio de Agricultura declaró a Concordia, Antioquia, como la primera zona Appa del departamento, ¿qué significa?

Concordia, en el Suroeste antioqueño, se convirtió en el primer municipio de Antioquia que fue declarado como Área de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), una medida del Gobierno Nacional que pretende delimitar los suelos de esta subregión, evitando que allí se efectúen otras actividades comerciales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, puso el grito en el cielo al conocer esta decisión.
“Esta disposición, que se da desde un frío escritorio en la capital, es cercana al socialismo y lejana de las libertades individuales. Es una afrenta a la autonomía de los municipios y departamentos que está definida en la Constitución”, manifestó el mandatario departamental, señalando que no se necesitan estas medidas para garantizar la producción alimentaria en el departamento.