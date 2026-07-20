“Es una orden: se debe hacer todo lo necesario para materializar el Toyo”: De la Espriella

En la celebración del Día de Independencia, evento realizado este lunes en el Túnel del Toyo (Occidente de Antioquia), el presidente electo, Abelardo De la Espriella, dio la primera orden a su futura ministra de Transporte, Elsa Noguera: “es una instrucción que debe cumplirse en el término de la distancia: los contratistas deben hacer lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo antioqueño (en referencia al Toyo). Es una orden”.
Y añadió: “Prioridad en el gobierno del Tigre para esta tierra de patriotas, Antioquia tiene presidente con el Tigre”.