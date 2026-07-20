Así puede conseguir boletas gratis para los principales desfiles de la Feria de las Flores

Durante la Feria de las Flores 2026, que se celebrará entre el 31 de julio y el 9 de agosto, se realizarán cuatro de los desfiles más tradicionales de la programación oficial: el Desfile de Chivas y Flores, el Desfile Avenida Primavera, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y la edición número 69 del Desfile de Silleteros, que, como cada año, cerrará una de las celebraciones culturales más importantes de Medellín. Contexto: La Feria de las Flores 2026 tendrá más de 120 eventos gratuitos; encuéntrelos aquí Para asistir a estos cuatro eventos ya están abiertas las inscripciones. La Alcaldía de Medellín realizará un sorteo de 14.000 pases dobles que darán acceso gratuito a las graderías. En total, se entregarán 28.000 ingresos para que más personas...