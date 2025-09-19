x

Carro se estrelló en la autopista Medellín-Bogotá y quedó convertido en chatarra: hubo dos muertos y tres heridos

Un carro perdió el control en este corredor, en jurisdicción de Marinilla, impactando contra un poste a alta velocidad. Los lesionados se encuentran en delicado estado de salud.

  • Juan Alberto Aristizábal Zuluaga (izq.) y Juan Pablo Montes Duque (der.) fueron las dos víctimas de este siniestro en la autopista Medellín-Bogotá, en el que tras la colisión de su carro contra un poste, este quedó convertido en chatarra. FOTOS: CORTESÍA MI ORIENTE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 8 horas
bookmark

Como si hubiera pasado por una máquina compactadora, así quedó un carro particular que impactó contra un poste en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Marinilla, luego de que su conductor perdiera el control. En este accidente fallecieron dos jóvenes y otros tres resultaron lesionados.

El accidente se registró en el retorno 17 de este corredor, a la altura del sector El Cordobés, luego de que el vehículo se saliera de la vía, tumbara una bandera de señalización y después impactara contra el poste, quedando el automotor completamente destruido en un potrero de la calzada Bogotá-Medellín que en el kilómetro 41 del tramo Medellín-El Santuario.

En este hecho fallecieron Juan Pablo Montes Duque, de 25 años, y Juan Alberto Aristizabal Zuluaga, de 26, quienes iban en la parte delantera de este automotor, mientras que quienes viajaban en la parte trasera del mismo sufrieron contusiones y debieron ser trasladados a centros asistenciales de Marinilla y Rionegro.

Entérese: Accidente de bus con aprendices del Sena en el Urabá antioqueño dejó tres personas muertas

Las víctimas eran oriundas de El Santuario y hasta el momento se desconoce qué recorrido estaban haciendo por este corredor a esa hora de la madrugada, así como se están tratando de establecer las causas del siniestro.

Allegados a las víctimas manifestaron a través de las redes sociales que “eran de esas personas que con una sonrisa cambiaban el día y con su energía contagiaban las ganas de vivir”.

Le puede interesar: Plata que ha pagado Adres en 2025 por accidentes de tránsito sin Soat subió un 63 %

Las primeras hipótesis dan cuenta de que el hecho se habría registrado por un exceso de velocidad por parte del conductor del automóvil y los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia avanzan en las investigaciones para establecer si hubo otros factores que pudieron influir en esta tragedia vial.

Para extraer los cuerpos de las víctimas de este siniestro, los policías tuvieron que solicitar apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Marinilla para que con maquinarias pudieran realizar esta labor antes de realizar la inspección judicial correspondiente.

De acuerdo con la Policía Nacional, este año se han registrado 830 muertes por accidentes de tránsito en las vías de Antioquia, lo que representa un incremento de 14 casos, si se comparan los números con 2024.

